Robben maakte moeilijke periode mee na laatste blessures

“Het was niet makkelijk voor mij”, laat Robben weten in gesprek met Bild. “Ik had echt een moeilijke periode met de blessure. Dan kom je terug in de voorbereiding en krijg je weer een terugslag.” Uiteindelijk duurde het tot eind september, voordat de buitenspeler weer in actie kon komen tijdens wedstrijden. Met succes, want in tien competitieduels was hij al goed voor vijf doelpunten.



“Ik speelde weer op een zeer hoog niveau, dus ik ben tevreden. Het is niet zo dat je na een zware blessure direct op je oude niveau kunt spelen. Dat is hard werken. Ik ben nu blij en kijk uit naar het nieuwe jaar. We gaan weer aanvallen.”