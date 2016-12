Wenger reageert op gefrustreerde Debuchy: "Neem het artikel niet serieus"

"We zeggen ‘hallo’ en verder niets", zei Debuchy in l’Équipe. Wenger laat weten dat dit niet klopt. "We spreken elkaar. Ik heb contact met alle spelers. Uit het artikel komt frustratie naar boven van een geblesseerde speler", vertelde Wenger in de Engelse media.



"Ik bood hem vorig jaar de mogelijkheid om op huurbasis naar Girondins Bordeaux te gaan. Afgelopen zomer kwam niemand voor hem, ook Fiorentina en Espanyol niet. Je moet het artikel (van l’Équipe, red.) dus niet al te letterlijk nemen. Manchester United heeft niet op hem geboden, dat is onwaar. Het verbaast me om zoiets te horen”, aldus Wenger.