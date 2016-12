Ajax-spits Dolberg: "Beetje moeilijk te bevatten dat ik daartussen sta"

Dolberg was niet aanwezig bij de uitreiking. Hij was overigens wel blij met de prijs. "Dit maakt me trots, het is een geweldige prijs”. zegt Dolberg tegen Politiken. “Veel grote atleten hebben deze prijs ontvangen en het is daarom een beetje moeilijk te bevatten dat ik daartussen sta. Maar het is geweldig.”



Bondscoach Åge Hareide roemt het Ajax-talent. "Hij maakt deel uit van de toekomst van het Deens voetbal. Christian Eriksen en Nicolai Jörgensen zijn goede doelpuntenmakers voor ons, maar we hebben meer nodig, iemand die snel het zestienmetergebied opzoekt en de kansen ziet. Dat kan Kasper zijn. Hij is een klassieke doelpuntenmaker. Het oogt allemaal heel makkelijk en natuurlijk voor hem. Het wordt interessant om zijn ontwikkeling bij Ajax in de gaten te houden”, aldus Hareide.