Bruns: "De huldiging blijft mijn hele leven bij"

"Als ik terugkijk was 2016 een jaar beter dan ik gehoopt had”, zei Bruns op de officiële website van Heracles. “Zowel persoonlijk als op voetbal gebied. Wij hebben als team natuurlijk geschiedenis geschreven dat is wel echt geweldig. De huldiging blijft mijn hele leven bij, dat was zo speciaal. Dat had ik nog nooit meegemaakt en de club ook niet."



Bruns kan moeilijk een dieptepunt verzinnen. “Het was eigenlijk een heel mooi jaar. Ja, als ik iets moet zeggen dan is het de nederlaag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (4-0 verlies, red.). Gelukkig krijgen wij in de tweede week van het nieuwe jaar de kans om dit recht te zetten”, aldus de aanvoerder van Heracles.