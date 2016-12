Bouma: "Die concurrentiestrijd durf ik wel aan te gaan"

"Ik hoopte op een Eredivisie-club”, zegt Bouma tegen de Stentor. “Ik weet van mezelf dat ik dat niveau aankan en er waren ook clubs uit de kelder van de Eredivisie die belangstelling toonden. Maar mijn komst was afhankelijk van vertrekkende spelers. En die vertrokken uiteindelijk niet. De clubs die eerst interesse hadden, waren al voorzien. Erg jammer, want nu zit ik zonder club."



Bouma verwacht dat hij in de Eredivisie gaat spelen. "Het klinkt misschien arrogant, maar ik weet dat ik beter ben dan sommige backs in de Eredivisie. Zoveel zelfvertrouwen heb ik wel. Ik heb ook pech gehad. Ik ging bijvoorbeeld na drie jaar als basisspeler bij Jong FC Twente weg, omdat ik er geen perspectief had op een kans in het eerste. Nu staan er allemaal jonge jongens in de basis, mede als gevolg van de financiële problemen bij de club."



De verdediger sluit een Jupiler League-club niet uit. "Ik wil graag weer spelen en het liefst als eerste back. Tweede back bij een Eredivisie-club is ook goed. Die concurrentiestrijd durf ik wel aan te gaan. De voorwaarden moeten wel goed zijn, want ik kan niet wachten om weer te spelen”, aldus Bouma.