Klopp: "Hoop dat Agüero op vakantie is geweest in een warm land"

Liverpool en Manchester City sluiten zaterdag het kalenderjaar 2016 in de Premier League af. Vorig seizoen won Liverpool eenvoudig in de Premier League met 1-4 en 3-0. In de finale van de Capital One Cup ging het elftal van Jürgen Klopp na strafschoppen onderuit.

"We wonnen vorig jaar van City, maar we verloren helaas in de finale van de Capital One Cup”, zei Klopp tegen de Engelse media. “Vorig jaar stond City in de bovenste regionen en wij stonden... nergens. City is beter geworden sinds vorig jaar, maar wij ook. Het wordt een andere wedstrijd. We kunnen niet spelen zoals vorig jaar en City zal dat ook niet doen."



Manchester City kan weer beschikken over Sergio Agüero. De aanvaller was de afgelopen vier wedstrijden geschorst vanwege een zware tackle op David Luiz. "Ik hoop dat Pep hem drieënhalve week vakantie heeft gegeven. Ergens waar het weer goed is. In Argentinië is het op dit moment volgens mij wel warm. We hebben vaker tegen City gespeeld en Agüero speelde vaak een grote rol. Ik heb hem altijd een getalenteerde jongen gevonden, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt”, aldus Klopp.