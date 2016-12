Hysén: "Liverpool mist een leider op het middenveld"

Liverpool speelt de laatste jaren mee om de landstitel, maar de laatste keer dat de club kampioen werd was in 1990. Oud-speler Glenn Hysén vindt dat Liverpool een leider mist.

“Er is nog een lange weg te gaan voor Liverpool, maar als ze winnen van Manchester City zijn ze goed op weg. Ze hebben punten laten liggen tegen Bournemouth en West Ham United, terwijl de competitie mogelijk op vier punten beslist gaat worden. Je mag die punten niet laten liggen.”



“Ze missen een leider op het middenveld, iemand als Steven Gerrard. Zo'n leider arriveert niet iedere dag. Jordan Henderson doet het prima. Hij is niet iemand die de lijnen uitzet, maar hij is nog jong”, aldus Hysén.