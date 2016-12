Conte: "We hebben Oscar verkocht en we kunnen geld uitgeven"

“Als je een goede groep hebt en je kan een nieuwe speler toevoegen aan je groep, dan is het een makkelijke rekensom”, zegt manager Antonio Conte in de Engelse media. “We hebben Oscar verkocht en we kunnen geld uitgeven. Het is wel belangrijk het geld op een goede manier te spenderen.”



“Geld uitgeven om het gewoon maar uit te geven, dat vind ik niet. Ik wil spelers kopen, het systeem aanpassen, mensen die zich goed kunnen inpassen in onze ploeg. Het gaat natuurlijk wel om de transferperiode van januari, dus het is niet makkelijk om dat soort spelers te halen. Bij deze club werken we er wel aan”, aldus Conte.