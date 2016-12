Seys wil niet terug naar Brugge: "Voel me thuis bij Twente"

De 20-jarige Seys kwam inmiddels acht keer in actie voor de Tukkers. Twente heeft een optie tot koop bedongen bij de huurdeal. "Al zijn er nog geen gesprekken geweest met de clubleiding", zegt hij tegen De Krant van West-Vlaanderen.



"Dat zal pas in de laatste twee of drie maanden gebeuren, maar ik voel me echt thuis bij Twente en hoop dat de club straks de aankoopoptie zal lichten. En als dat niet gebeurt, hoor ik nu al dat er ook andere ploegen interesse tonen."



Seys heeft geen zin in een terugkeer naar Brugge. "Voor mijn ontwikkeling zou het misschien niet slecht zijn om in Nederland te blijven, maar mochten er dan Duitse of Engelse clubs komen aankloppen, zou ik ook niet twijfelen”, aldus de aanvaller.