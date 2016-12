Mourinho: "Geen aanbiedingen voor Depay die wij gaan accepteren”

“Ik wil geen spelers verkopen”, zegt Mourinho in de Engelse media. “De club en de directie staan achter mij. Maar zoals ik eerder al heb gezegd: als een speler niet speelt en per se wil vertrekken, hebben wij geen recht hem tegen te houden.”



Er is volgens Mourinho nog geen club geweest die met een goede aanbieding is gekomen. “Geen aanbiedingen die wij gaan accepteren”, aldus de Portugees. Depay zal in ieder geval niet op huurbasis vertrekken.