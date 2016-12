Chinese club van Oscar haalt Akhmedov voor zeven miljoen

De 29-jarige middenvelder heeft 81 interlands gespeeld en is aanvoerder van Oezbekistan. Akhmedov speelde sinds de zomer van 2014 voor Krasnodar. Hij wist zeven doelpunten te scoren en gaf dertien assists in 101 officiële wedstrijden.



De nieuwe aanwinst van de club, die Oscar van Chelsea voor een megabedrag overnam, sluit op 2 januari aan bij SIPG. De Chinese club is dan op trainingskamp in Doha.