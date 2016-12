Pochettino: "Verwacht geen zaken te doen"

“Ik verwacht geen zaken te doen, want ik ben gelukkig met de selectie die ik onder mijn hoede heb”, zegt hij tegen Sky Sports. “Ik denk niet dat dit het juiste moment is. Alleen als iemand ons flink kan versterken zal ik zaken doen, anders niet.”



De oefenmeester snapt vooral het verhaal rond Barkley niet. “Ik heb geen idee waar dat verhaal vandaan komt. Ik weet niet of het gerucht van iemand binnen de club komt, of dat het een verhaal van een buitenstaander is. We kunnen de geruchten niet stoppen en we kunnen ze sowieso niet altijd bevestigen”, aldus Pochettino.