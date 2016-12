Brands: "Moreno en Guardado reageerden heel anders"

Brands werkte in zijn periode bij AZ onder meer samen met de Argentijnse doelman Sergio Romero. “In Nederland heb je een ander welvaartsniveau dan ver over onze grens”, zegt hij in De PSV-Supporters. “De Zuid-Amerikanen bijvoorbeeld hebben veel meer overlevingsdrang. (...) Op dertienjarige leeftijd moest Romero zes uur reizen per dag om een profkeeper te worden in Argentinië. Hierdoor kreeg hij karakter en doorzettingsvermogen."



"Dat zie je ook bij Moreno. Als jonge speler bleef hij rustig onder druk, maar kon ook altijd tot het gaatje gaan. Een mooi voorbeeld is de kleedkamer bij De Graafschap vorig seizoen na de 3-6 overwinning. Na een wedstrijd ga ik altijd even de kleedkamer in om te evalueren en zo ook in Doetinchem. Luuk de Jong en Adam Maher kwamen foeterend binnen, balend van de tegengoals. Moreno en Guardado reageerden heel anders. ‘OK boys, three points!’”, aldus Brands.