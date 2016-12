Van den Berg: "Je had bijna een universitaire opleiding nodig bij Heerenveen"

"Maar no hard feelings", zegt Van den Berg tegen Leeuwarder Courant. "Ik ben dankbaar voor de jaren die ik bij Heerenveen heb gespeeld. Je ziet nu dat er rust is en dat is mooi. Toen ik er speelde, had je bijna een universitaire opleiding nodig om te begrijpen hoe het technisch en bestuurlijk allemaal was geregeld. Niemand kon er een vinger op leggen. Nu is het beter. En je ziet dat duidelijkheid in de organisatie de prestaties op het veld ten goede komt."



Van den Berg speelt momenteel bij Reading, de club van trainer Jaap Stam. Het elftal staat op een knappe derde plaats in de Engelse Championship. “Ik word in februari 31 en wil gewoon zo lang mogelijk voetballen. Ik heb hier een contract voor twee jaar getekend. Het zou mooi zijn als er straks nóg wat moois voor me in het verschiet ligt”, aldus de middenvelder.