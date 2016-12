Topscorer Feyenoord maakt indruk: ''Echt een topaankoop''

''Welke aankoop de grootste impuls aan Feyenoord gaf? Dan toch wel Nicolai Jørgensen, ik vind dat echt een topaankoop'', opent de goed ingevoerde journalist. ''Michiel Kramer heeft het niet slecht gedaan vorig seizoen met zijn goals en zijn goal in de bekerfinale, maar Jørgensen is veel completer. Behalve goals scoren geeft hij ook assists, is hij een aanspeelpunt en een speler met een goede techniek. Hij maakt belangrijke goals, vaak ook de eerste. Het is gewoon een schot in de roos gebleken.''



Krabbendam gaat verder: ''De druk wordt in het vervolg van de competitie groter. Eljero Elia zei onlangs nog: 'Feyenoord is nu prooi omdat het bovenaan staat'. Iedereen wil van ze winnen, iedereen wil ze van die troon af stoten. Dat zorgt toch voor een ander soort druk. Daarbij heb je een selectie met spelers waarin spelers van zichzelf vinden dat ze moeten spelen.''



''Zolang je wint is dat geen enkel probleem, maar spelers die ontevreden zijn moet je scherp in de gaten houden. Dat kan een bron van onrust worden. Als Giovanni van Bronckhorst dat kan managen en de selectie gevrijwaard blijft van blessures dan kun je stellen dat Feyenoord een echte kampioenskandidaat is'', zo besluit de Feyenoord-watcher.