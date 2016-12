Feyenoord-keeper komt niet in gespreid bedje: ''Zelf afdwingen''

''We hebben gekeken naar wat er mogelijk is op de markt'', verklaart trainer Mitchell van der Gaag de huurdeal aan RTV Rijnmond. ''Het is alom bekend dat wij niet heel veel geld te besteden hebben, daar moeten we kieskeurig mee zijn. De mogelijkheid was er voor ons om Warner op huurbasis hierheen te halen. We hopen dat we met zijn komst de concurrentiestrijd tussen onze keepers kunnen verhogen.''



''Of we Warner garanties hebben gegeven? Nee, dat moet hij zelf afdwingen'', benadrukt de coach van de Rotterdammers. ''Je weet zelf hoe het in elkaar zit, garanties zal ik nooit geven. We konden hem een optie bieden en dat sprak Warner aan. Maar dit soort spelers moeten er na de winterstop gelijk staan.''