SC Heerenveen treft nieuwe club Bazoer in oefenwedstrijd

SC Heerenveen vertrekt op 2 januari richting het Spaanse La Manga voor een trainingskamp aldaar. Vijf dagen later, zaterdag 7 januari, is VfL Wolfsburg de tegenstander in een oefenwedstrijd. Het eerste fluitsignaal klinkt om 15.00 uur.