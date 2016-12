Oud-Ajacied Oulida: ''Gebruik El Ahmadi zoals bij Feyenoord''

''Hij is de man, dat laat hij ook bij Feyenoord zien'', vertelt de gewezen Ajax-speler in een onderhoud met Telegraaf TV. ''El Ahmadi is een stabiele factor, op zo'n speler kun je gewoon bouwen als team.''



''Als ze slim zijn, gebruiken ze hem zoals Feyenoord hem gebruikt'', adviseert Oulida de bondscoach van Marokko. ''Hij is heel sterk geworden de afgelopen jaren. Het verbaast me niet. Ik heb hem altijd gevolgd en altijd goed gevonden. Hij is nu helemaal compleet. Het lijkt wel alsof hij elk jaar beter wordt. Een Marokkaanse laatbloeier, haha.''