Van der Vaart haalt herinneringen op: ''Alles te danken aan Ajax''

In 'Made in The Eredivisie' van Fox Sports kijkt FC Midtjylland-middenvelder Rafael van der Vaart terug op zijn loopbaan als profvoetballer. Uiteraard komen ook de eerste stappen bij zijn grote liefde Ajax aan bod.

'VDV' haalt herinneringen op met sportjournalist en interviewer Kees Jansma: ''Dat was echt een geweldige tijd. Voor de hele familie was het een droom. Ajax was voor ons dé club van Nederland. Beter kun je het niet krijgen.''



Van der Vaart koestert de vele hoogtepunten van zijn periode in Amsterdam: ''De kampioenschappen, op het Leidseplein staan, dat is iets wat je altijd bijblijft. Maar vooral spelen voor de club waar je echt voor bent. Waar je alles aan te danken hebt.''