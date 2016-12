''Het is kapitaalvernietiging als Feyenoord Vermeer op de bank zet''

In de eindejaarsuitzending van FC Rijnmond kwam de naderende transferwindow aan bod. De prestaties van Feyenoord zijn uitstekend, waardoor verschillende spelers onder een vergrootglas zijn komen te liggen.

''Je moet vooral zorgen dat niemand vertrekt'', gaf sportjournalist Jan Dirk Stouten als advies aan technisch directeur Martin van Geel. ''Ik denk dat Rick Karsdorp wel in de belangstelling gaat komen van Engelse clubs.''



Volgens oud-trainer Rob Jacobs hoeft de koploper geen nieuwe spelers aan te trekken: ''Stel, Feyenoord haalt Jordy Clasie en hij doet het goed. Wat moet je dan met El Ahmadi als hij terugkomt van de Afrika Cup? Dat zorgt alleen maar voor ellende.''



Feyenoord-watcher Dennis van Eersel verwacht dat Giovanni van Bronckhorst een basisplaats heeft voor de bijna herstelde Kenneth Vermeer: ''Het is kapitaalvernietiging als je Vermeer op de bank zet. Als hij fit is, gaat Vermeer alles spelen.''