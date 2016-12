Preses De Graafschap: ''Vroeger in een Ajax-pyjama geslapen''

''Je mag het als voorzitter misschien niet zeggen, maar ik was ook niet zo gelukkig met de uitslag, want mijn sympathie gaat nog naar Ajax uit'', verklapt de kleurrijke preses. ''Ik heb vroeger in een Ajax-pyjama geslapen. Ik blijf die club ook steunen. Ik was er dus niet zo gelukkig mee. Helemaal omdat het voor De Graafschap ook irrelevant was.''



Desondanks heeft Mos zich geen moment schuldig gevoeld: ''Nee, geen minuut, geen seconde zelfs. Dat hebben ze over zichzelf afgeroepen. Als je zo dramatisch speelt op De Vijverberg als zij gedaan hebben, dan denk ik dat je beter in de spiegel kan kijken. Als club zijnde, en helemaal als spelers zijnde.''