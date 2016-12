Wijnaldum klaagde niet over positie bij Oranje: "Zichzelf opgelegd"

Onder bondscoach Danny Blind heerst bij het Nederlands elftal een beduidend andere sfeer dan onder zijn voorgangers. De mentaliteit ‘niet zeiken, anders blijf je maar thuis’ is er, op initiatief van een aantal spelers, aardig ingeramd. Zo sprak Wijnaldum geen onvertogen woord, nadat bondscoach Danny Blind hem ‘misbruikte’ in de oefenwedstrijd tegen België.

“Wijnaldum vind ik een mooi voorbeeld, die heb ik als coach soms misbruikt dit jaar”, zegt Blind in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Heb ik hem ook zo gezegd. Misbruikt, daar waar ik hem positioneer in het elftal. Tegen België speelde-ie zelfs een helft veredeld rechtsback. Zijn reactie is dan: Trainer, ik ben hier om te presteren en het WK te halen. Ik moet niet zeiken, niemand moet zeiken over waar-ie speelt.”



De Liverpool-middenvelder was zelf een van de initiatiefnemers van de nieuwe mentaliteit bij Oranje. “Dat hebben ze zichzelf opgelegd in onderlinge gesprekken”, bevestigt Blind. “Voortrekkers daarin zijn Strootman, Sneijder, Robben en ook Wijnaldum.”