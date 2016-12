Van der Sar met argwaan bekeken bij Ajax: "Dat voelde ik ze denken"

“Ik ben van nature vrij gereserveerd en houd de dingen graag voor mezelf”, laat Van der Sar weten op de website van Ajax. “Wellicht is het een soort van bescherming. De voetballerij is geen zacht wereldje. Daar moet je rekening mee houden. Je weet dat er kritiek komt wanneer je op professioneel niveau gaat voetballen. Ook in mijn huidige positie als algemeen directeur ben ik me daarvan bewust.’’



De 130-voudig international kreeg al met kritiek te maken toen hij zelf bij Ajax speelde. “Positieve berichten, maar ook negatieve geluiden, ik heb ze beide gehoord. Toen ik bij Ajax begon te voetballen werd ik een beetje met argwaan bekeken. ‘Wordt het wat met deze lange slungel?’, dat voelde ik ze denken. Langzamerhand kon ik het wantrouwen wegnemen en het vertrouwen van de club en supporters winnen.”