Ajax raakt record uit jaren 70 kwijt aan team uit Wales

The New Saints heeft een stokoud record afgepakt van Ajax. De club uit Wales won maar liefst 27 wedstrijden op rij, alle competities meegeteld. De indrukwekkende reeks is goed voor een wereldrecord. Het vorige record stond op naam van Ajax, dat er in 1972 in slaagde om 26 officiële duels op rij in winst om te zetten.

In tegenstelling tot Cardiff City en Swansea City doet The New Saints niet mee in de Engelse competities. In eigen land is de ploeg dit seizoen oppermachtig. De 21 competitiewedstrijden werden allemaal gewonnen, evenals de zes bekerduels. De laatste keer dat The New Saints een officieel duel niet won, was logischerwijs in de voorronde van de Champions League. APOEL Nicosia was in juli met 3-0 te sterk.



Het record van Ajax kwam tot stand, begin jaren 70. Ajax beschikte over een geweldige ploeg, met mannen als Johan Cruijff, Sjaak Swart en Johan Neeskens. In eigen land waren de Amsterdammers niet af te stoppen en ook in Europa ging het voortreffelijk. In 1971, 1972 en 1973 won Ajax de Europa Cup I.