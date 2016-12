Ajax-spelmaker Ziyech botste in Heerenveen al met Hake

Tussen Hakim Ziyech en trainer René Hake heeft het nooit geboterd. Bij FC Twente was de relatie tussen de twee verre van goed en uiteindelijk was een vertrek van de spelmaker voor iedereen het beste. Opvallend is dat de slechte band tussen Ziyech en Hake al ontstond in de tijd dat de Marokkaans international nog bij SC Heerenveen speelde.

“Met de trainer had ik al een voorgeschiedenis”, legt Ziyech uit in gesprek met De Volkskrant. “Tijdens een trainingskamp met Jong Heerenveen zei hij na een training dat ik moest gaan rekken. Hij was toen trainer van Emmen. Dat eindigde in een woordenwisseling, want hij was mijn trainer niet.”



Ziyech zocht Hake weer op bij FC Twente toen deze assistent en later hoofdtrainer werd. “Heb tegen hem gezegd: 'Luister, als je me weer gaat zoeken, ga je me vinden.' Daarna verliep het contact dus via anderen. Maar ik wil gewoon straight contact. Dan kun je me keihard aanpakken. Ik wil eerlijkheid.”