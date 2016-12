Koopgekte China houdt aan: ook Witsel kiest voor het geld

Lange tijd leek Juventus de nieuwe club van Witsel (27) te worden. De Oude Dame was bereid hem deze transferperiode voor 6 miljoen euro over te nemen van Zenit Sint-Petersburg. Indien dat niet was gelukt, dan wilde de club uit Turijn wachten tot komende zomer, als het contract van Witsel in Rusland afloopt. De koopgekte in China gooit echter roet in het eten van Juventus.



In China kan Witsel naar verluidt 18 miljoen euro verdienen, verspreid over vier jaar. Zenit Sint-Petersburg zou niet rouwig zijn om het vertrek van de Belgisch international, de club houdt een slordige 20 miljoen euro over aan de transfer.