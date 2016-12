Feyenoord kan miljoenenbod verwachten op Elia

Feyenoord-directeur Martin van Geel wil de selectie van de Rotterdammers deze transferperiode intact houden. Alleen Warner Hahn mocht op huurbasis vertrekken en dat is inmiddels dan ook gebeurd. Desalniettemin wil Fenerbahçe een poging doen om Eljero Elia over te nemen van de Rotterdammers.

Volgens de Turkse krant Takvim gaat Fenerbahçe in januari een serieuze poging doen om Elia vast te leggen. De Turkse topclub bereid een bod van zo’n drie miljoen euro voor. Met name trainer Dick Advocaat zou gecharmeerd zijn van de buitenspeler. Indien het tot een akkoord komt zou het betekenen dat Fenerbahçe met Jeremain Lens, Robin van Persie en Eljero Elia een volledig Nederlandse voorhoede kan opstellen.



Elia kwam in de zomer van 2015 transfervrij binnen in De Kuip. De 28-voudig international wordt in februari dertig jaar en bovendien loopt zijn contract in de zomer van 2018 af. Mocht Fenerbahçe inderdaad met een bod van drie miljoen euro komen, dan zal Van Geel dat ongetwijfeld aan het denken zetten.