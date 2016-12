Koeman rekent op kampioenschap voor Feyenoord

Ronald Koeman verwacht dat Feyenoord dit seizoen eindelijk weer eens beslag legt op het landskampioenschap. In de ogen van de oud-trainer van de club hebben de Rotterdammers de meest uitgebalanceerde ploeg.

“Prachtig om te zien”, reageert Koeman tegenover de NOS op de koppositie van Feyenoord. “Ook omdat het een proces is waar ik drie jaar aan heb meegewerkt. Daarna is het financieel ietsje makkelijker geworden voor Feyenoord. Maar ik denk dat ze goede aankopen hebben gedaan.”



Onder leiding van Koeman, die drie seizoenen de scepter zwaaide in De Kuip, eindigde Feyenoord tweemaal als tweede en één keer op de derde plek. Dit seizoen moet het gaan gebeuren voor de Rotterdammers. Koeman: “Ik verwacht dat PSV nog wel terug gaat komen, maar ik denk dat Feyenoord uiteindelijk de sterkste is.”