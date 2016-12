Büttner kan snel aanbod verwachten van oude liefde Vitesse

Alexander Büttner kan snel een contractaanbieding van Vitesse verwachten. De linksback is clubloos, nadat zijn contract bij Dinamo Moskou onlangs werd ontbonden. Bij de Russische club was hij op een zijspoor beland.

“Vitesse is concreet en dat is mooi”, laat Büttners zaakwaarnemer Aleksandar Bursac weten aan De Gelderlander. “We hebben over de financiële en sportieve kant van een overgang gesproken. Vitesse bereidt nu een serieus bod voor. Dat zal normaliter niet lang op zich laten wachten.”



Mocht het tot een akkoord komen, dan is Büttner de tweede speler met internationale ervaring die dit seizoen terugkeert bij Vitesse. Eerder begon ook Ricky van Wolfswinkel aan zijn tweede periode in het Gelredome. Büttner speelde van 2008 tot en met 2012 ook voor Vitesse, om vervolgens een droomtransfer te maken naar Manchester United.