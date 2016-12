Koeman: "We speelden goed en wisten veel kansen te creëren"

Everton speelde vrijdag 2-2 gelijk tegen Hull City. Ondanks het gelijkspel was manager Ronald Koeman wel tevreden over het voetbal van zijn ploeg.

"Ik ben heel blij met ons spel”, zei Koeman tegen de Engelse media. “De matige start kon me minder bekoren, maar we hebben ons van onze goede kant laten zien en zijn twee keer goed teruggekomen."



"We speelden goed en wisten veel kansen te creëren. Misschien wel de meeste kansen tot nu toe tijdens een wedstrijd. Het eerste tegendoelpunt was onnodig, maar aan de tweede treffer van Hull konden we eigenlijk niets doen”, aldus de Nederlandse coach.