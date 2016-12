Beenhakker: "Maak een diepe buiging voor Zlatan"

Leo Beenhakker haalde Zlatan Ibrahimovic in 2001 naar Ajax. Hij kijkt nog altijd graag naar de Zweed en is onder de indruk van hem.

“Vanaf het moment dat ik Zlatan in de ogen keek en met hem sprak, wist ik dat ik met een winnaar te maken had”, zei Beenhakker tegen De Telegraaf. “Ik kijk met plezier naar zijn wedstrijden, naar zijn doelpunten en naar de dingen die hij doet in het shirt van Manchester United.”



Ibrahimovic kan zaterdag, als hij twee keer scoort tegen Middlesbrough, Europees topscorer van het kalenderjaar 2016 worden. De aanvaller staat nog één doelpunt achter Lionel Messi. De Argentijn heeft 51 doelpunt gescoord.



“Maar ook als hij vandaag niet scoort, maak ik een diepe buiging. Hij heeft op deze leeftijd weer een jaar lang topprestaties geleverd. In elk land moet hij zich maar weer aanpassen en dat doet hij gewoon”, aldus Beenhakker.