Kluivert over functie PSG: "Ik was zelf al verrast"

"Dat mensen moeten wennen aan mij als technisch directeur, snap ik”, zei hij tegen De Telegraaf. “Ik was zelf al verrast, dus wat moeten de mensen dan wel niet denken? Maar net als met trainer worden of een ander beroep uitoefenen: eens moet de eerste keer zijn. Ik ben heel dankbaar voor deze kans.”



Nasser Al-Khelaifi, eigenaar van PSG, haalde Kluivert binnen als technisch directeur. De Nederlander was tijdens het EK analist voor de Qatarese televisiezender van Al-Khelaifi. "Hij kijkt natuurlijk vaak naar zijn eigen tv-kanaal en negen van de tien keer was mijn gezicht te zien. Ik denk dat hij daar een goed gevoel aan overhield."



"Ik heb deze functie in het verleden nooit bekleed en ben geen voormalig speler van PSG, dus dat maakt het er niet makkelijker op. Maar op basis van wat ik als speler heb meegemaakt, kan ik de vertaalslag naar een directiebesluit maken. Ik heb op het hoogste niveau gevoetbald, met de beste spelers gespeeld."



"Daardoor kom ik makkelijker binnen bij de grote clubs. Mijn functie gaat me tot dusver goed af en ik voel me er lekker bij. Het directeurschap verrijkt mijn leven. Het is fantastisch om voor zo'n topclub te werken”, aldus Kluivert.