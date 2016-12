'Hateboer in belangstelling van Hull City en Atalanta'

Hans Hateboer staat in de belangstelling van Hull City en Atalanta. De rechtsachter heeft een aflopend contract dat hij niet wil verlengen. De kans is dus groot dat hij zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen gespeeld heeft.

De Telegraaf meldt dat Hull City en Atalanta interesse in hem hebben. Hull is momenteel de nummer negentien van de Engelse Premier League en Atalanta de nummer zes van de Italiaanse Serie A.



Zaakwaarnemer Rob Witschge wil de interesse van de clubs niet bevestigen. Hij laat wel weten dat er ‘wat beweging’ is rond de 22-jarige Hateboer. Hij speelde tot nu toe 109 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Groningen.