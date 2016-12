Eriksen: "Vincent is een vechter, dat is een pluspunt"

Met drie Nederlandse landstitels en een KNVB beker in zijn koffer vertrok Christian Eriksen in de zomer van 2013 naar Tottenham Hotspur . In Engeland groeide het Deense supertalent uit tot een van de beste spelmakers van de Premier League . ELF Voetbal zocht de voormalig Ajacied op in Londen.

Eriksen (24) was vorig seizoen met Tottenham Hotspur lange tijd in de race voor de Engelse titel, maar uiteindelijk bleek stuntploeg Leicester City te sterk en eindigde Spurs op de derde plaats. "Tot Chelsea-uit geloofden we heilig in de landstitel. Maar er knapte iets nadat we op Stamford Bridge de boot ingingen", zegt Eriksen in een uitgebreid interview in de extra dikke kerstspecial van ELF Voetbal Magazine.



"Eerder hadden we al kansen verprutst om de koppositie te pakken, onder andere door een nederlaag bij West Ham. Stom, want daardoor misten we een unieke kans om Leicester onder druk te zetten. Het is en blijft een wonderlijk verhaal: uitgerekend in het jaar dat wij het goed deden, bleef Leicester maar winnen. Pech voor ons. Aan de andere kant: misschien waren we nét niet goed genoeg."



Nederland

De Deen bewaart nog mooie herinneringen aan zijn periode bij Ajax en zijn leven in Nederland. "In het begin ben ik nog weleens teruggegaan naar Nederland, maar iedereen is weg. Siem en Daley, Viktor en Lucas. Nicolai. Jan en Toby zie ik natuurlijk iedere dag bij Spurs. Laatst zei ik tegen mijn vriendin dat het de hoogste tijd is om weer eens naar Amsterdam te gaan. Gewoon om weer even door de stad te lopen, te eten bij ons favoriete restaurant. En om een bezoekje te brengen aan het gastgezin in Almere waar ik in het begin heb gewoond", verklaart Eriksen.

Janssen

Sinds dit seizoen is Vincent Janssen teamgenoot van Eriksen. De middenvelder ziet ook dat de Oranje-international (mede door een enkelblessure) nog niet heeft kunnen imponeren. "Harry Kane heeft ook een paar seizoenen nodig gehad voordat hij losbarstte. Spelers als Dele Alli, die op hun negentiende overkomen van een tweede divisieclub en er gelijk staan, zijn uiterst zeldzaam. Maar ik geloof in Vincent. Hij is een goede jongen, een echte Nederlander hè."







"Hij wil gewoon voetballen en keihard werken. Maar ook Vincent moet wennen. Je hebt hier als spits minder tijd voor de goal dan in Nederland. Hij is een vechter, dat is een pluspunt. Vincent geeft niet op en is niet bang voor de Premier League-verdedigers. Hij heeft de kwaliteiten om bij Spurs te slagen en ik weet zeker dat het hem gaat lukken. Je speelt Harry Kane alleen niet zomaar uit de basis. Als hij blijft spelen zoals hij nu doet én hij pikt af en toe zijn goaltje mee, dan kan hij een belangrijke speler voor ons worden", besluit Eriksen.

