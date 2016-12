PSV huurt opnieuw Van Ginkel

"Marco is een speler die iets extra's toevoegt aan onze selectie", zegt technisch manager Marcel Brands op de clubsite van PSV. "Dat is het uitgangspunt van de keuze die we gemaakt hebben. Ik heb in de voorbije maanden altijd contact met hem gehouden, omdat we in hem een potentiële versterking zagen. Het is mooi dat het nu weer lukt. We hebben er een goede speler bij."



Van Ginkel was vorig seizoen belangrijk tijdens zijn verhuurperiode bij PSV voor de club. Hij werd landskampioen met de Eindhovense club. Van Ginkel heeft bij Chelsea ook zijn contract verlengd tot medio 2019.



"Ik ben blij dat ik deze route heb gekozen", zegt Van Ginkel. “Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren."