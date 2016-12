Cocu: "Ben zeer tevreden met Van Ginkel als versterking"

Naast Van Ginkel kan Cocu ook kiezen voor Andres Guardado, Bart Rammelaar, Davy Pröpper, Siem de Jong, Jorrit Hendrix en Oleksandr Zinchenko. Cocu is blij met de nieuwe aanwinst. "Vorig seizoen heeft hij zijn kwaliteit al laten zien”, zei Cocu op de officiële website van PSV.



“Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie. Marco is een box to box-middenvelder met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen”, aldus Cocu.