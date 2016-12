Stouten: "Gio kennende houdt hij vast aan team dat succes heeft"

"Feyenoord hoeft niemand meer te halen. De club moet er vooral voor zorgen dat er niemand meer vertrekt", zegt Stouten bij het programma FC Rijnmond.



Doelman Kenneth Vermeer was lange tijd afwezig vanwege een blessure. Stouten verwacht dat Giovanni van Bronckhorst, als Vermeer weer fit is, toch kiest voor Brad Jones. "Gio kennende houdt hij vast aan het team dat succes heeft. Vermeer zal alleen gaan spelen als Jones geblesseerd raakt."



Emile Schelvis is vooral onder de indruk van Jan-Arie van der Heijden. "Hij was afgeschreven en kwam in het rijtje met Renato Tapia en Marko Vejinovic. Maar hij is een van de vondsten van de eerste seizoenshelft bij Feyenoord”, aldus Schelvis.