Diego Costa: "Hazard is buitengewoon goed"

"Hazard is echt ongelooflijk”, zegt hij op de clubsite van Chelsea. “Hij is een speler die een wedstrijd in zijn eentje kan beslissen. Hij is buitengewoon goed. Er zijn maar weinig spelers zoals hij. Hij heeft veel vertrouwen in wat hij doet en hij geeft ons ook veel vertrouwen."



Costa ziet nog verbeterpunten voor zijn eigen spel. "Ik kan beter dan wat ik nu laat zien. Maar het motiveert me om nog beter mijn best te doen. Dat is wat ik altijd zal blijven doen. Ik stel nooit doelen in de vorm van doelpunten of assists, maar ik heb altijd het doel om mezelf te verbeteren”, aldus de Spanjaard.