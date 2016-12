Iniesta wil Barcelona niet verlaten: "Dat is mijn droom"

"Mijn droom is om bij Barça te blijven”, zegt hij op de officiële website van FC Barcelona. “Als mijn prestaties op niveau blijven moet dat geen probleem zijn”



“We hebben een team dat met alles mee kan doen. Ik hoop dat we het hele jaar (2017, red.) gezond kunnen blijven en dat we kunnen blijven genieten van het voetbal. Om onze doelstellingen te behalen die onze fans met ons willen vieren."



"We spelen bij een club die een hoop vraagt en we zullen vechten om alle titels te pakken. Het wedstrijdschema vraagt veel aan het begin van het jaar. Januari en februari zijn lange en zware maanden, dus we moeten goed voor onszelf zorgen zodat we mee kunnen blijven doen”, aldus Iniesta.