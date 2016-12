Klopp: "Götze nog altijd speler van wereldklasse"

"Mario is vaak geblesseerd geraakt op ongelukkige momenten”, zei Liverpool-manager Klopp over de speler waar hij eerder mee samenwerkte bij Dortmund tegen BILD. "Daardoor kan hij nooit in zijn ritme komen.”



"Maar in hem schuilt nog altijd een speler van wereldklasse. Zo heb ik hem altijd al gezien. Voetbal is als fietsen: je verleert het nooit. Zijn volgende uitdaging wordt om consistent te gaan spelen. Ik twijfel er niet aan dat hij zich terugknokt. Hij hoeft zich niet ongerust te maken”, aldus Klopp.