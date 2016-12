Blind: "Bij Everton zal het nog geen 'appeltje-eitje' worden voor Depay"

“Janssen moet niet maandenlang niet spelen, maar over hem zit ik nu niet in”, zegt Blind tegen hetAlgemeen Dagblad. “Hij past zo goed in hoe wij willen voetballen, die brengt het wel”.



De bondscoach ziet ook weinig problemen voor zijn zoon. “Een winterse transfer? Hij zit op ruim zeventig procent basisplaatsen bij United, voor trainers ben je dan een lid van zijn vaste kern, dus lijkt me dat niet aan de orde.”



Blind denkt dat de situatie voor Depay anders is. De aanvaller komt niet meer voor in de plannen van manager José Mourinho. Hij wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Everton, de club van manager Ronald Koeman.



“Memphis zit niet in die kern. Die mag en moet een transfer maken in januari. Naar Everton en Koeman? Die kent hem, dat kan schelen, maar bij Everton lopen nu nog concurrenten voor de flanken. Stel: die blijven, dan zal het nog steeds geen appeltje-eitje worden”, aldus Blind.