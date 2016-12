Mignolet: "Ik wil week in, week uit spelen"

"Ik heb altijd al gezegd dat ik geen tweede keeper wil zijn”, zegt de Belgische doelman tegen The Times of India. “Ik ben 28 jaar en ik wil week in, week uit spelen.”



Mignolet hoopt op een goed resultaat tegen City. "We zitten goed in ons vel. Liverpool heeft dit jaar bewezen een serieuze kans te maken om de Premier League te winnen.”



“We weten dat het een loodzwaar gevecht wordt, dat tot het eind zal duren. Maar dit soort wedstrijden moeten we winnen." De doelman geeft zijn ploeg tot nu toe een acht. “Maar we zitten pas op de helft."



Mignolet heeft een goede relatie met zijn concurrent Karius. "Loris en ik gaan goed met elkaar om. Niet zoals mijn broer en ik met elkaar omgaan, maar het is ook niet zo alsof ik kebab van zijn bord jat als hij niet oplet”, aldus de keeper.