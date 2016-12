Israël: "Je wordt beter als het niveau in de jeugdopleidingen stijgt"

Bondscoach Danny Blind was positief over een Eredivisie-opzet waarbij Ajax, PSV en Feyenoord vaker tegen elkaar spelen. Rinus Israël ziet echter helemaal niets daarin.

"Ze hebben het idee dat als Ajax - Feyenoord vier keer per jaar wordt gespeeld, het niveau omhoog gaat”, zegt Israël bij NH Sportcafé. “Dat lijkt mij niet. Je wordt beter als het niveau in de jeugdopleidingen beter wordt. Dat is een manier om het voetbal op een hoger niveau te brengen. En ook het harder en beter trainen bij de eerste elftallen."



"Als er veel talent is en de opleidingen goed zijn, worden we automatisch beter. Maar sommige dingen, zoals talent, kun je niet beïnvloeden. Ook de wil van een speler om alles eruit te willen halen, is belangrijk. Spelers moeten een geldingsdrang hebben, ze moeten het maximale geven. Ook tijdens trainingen”, aldus Israël.