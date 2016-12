Manchester United knokt zich in slotfase terug

Manchester United heeft een blamage voorkomen op oudjaarsdag. In de slotfase wisten ze een 0-1 achterstand toch nog om te buigen in een 2-1 overwinning.

In de eerste helft leek United op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Zlatan Ibrahimovic werd vanwege gevaarlijk spel afgekeurd. Hierdoor gingen de beide ploegen met een gelijke stand de rust in.



Na de pauze was het na terugleggen van Alvaro Negredo een doelpunt van Gran Leadbitter van Middlesbrough. Het leek er lang op dat de promovendus zou gaan winnen, maar uiteindelijk won United in de slotfase nog door doelpunten van Anthony Martial en Paul Pogba.



Uitslagen:

Chelsea - Stoke City: 4-2 (Martins Indi - Stoke City; 1 keer gescoord)

Burnley - Sunderland: 4-1 (Gray - Burnley; 3 keer gescoord)

Leicester City - West Ham United: 1-0

Southampton - West Bromwich Albion: 1-2

Swansea City - Bournemouth: 0-3