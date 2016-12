Go Ahead versterkt zich met Manu

Technisch directeur Dennis Bekking is blij met de komst van de oud-Feyenoorder. “De afgelopen weken hebben we veelvuldig gesproken met Elvis”, zegt hij op de officiële website van Go Ahead. “We zijn heel blij dat hij nu voor ons gekozen heeft. Met Elvis halen we een speler binnen die overal in Nederland heeft laten zien over veel dreiging en scorend vermogen te beschikken.”



De aanvaller heeft zin in zijn avontuur in Deventer. Hij werd enthousiast door gesprekken met de club en door Marcel Ritzmaier. “Ik had al een goed gevoel bij Go Ahead Eagles, maar die berichten deden zeker iets. Ik heb in mijn leven al vijf keer tegen Go Ahead gespeeld en elke keer was het lastig. Met Feyenoord verloor ik zelfs twee keer van Go Ahead Eagles in het seizoen 2014/2015.”



“Ik hoop heel snel een klik te hebben met de fans. Dat is belangrijk voor mij. Ik ben een publieksspeler die altijd met het hart speelt en alles geeft. Voetbal spelen is zo mooi om te doen. Daarom ben ik ook zo blij dat Go Ahead Eagles me de kans geeft weer lekker te voetballen, nadat ik de afgelopen anderhalf jaar wat minder heb gespeeld.”



Manu hoopt dat Go Ahead in de Eredivisie kan blijven. “Ik heb me uiteraard een beetje verdiept in de eerste seizoenshelft en hoorde toch wel van veel mensen dat Go Ahead Eagles de nodige pech heeft gehad. Vooral met scoren. Ik hoop en denk dat ik op dat gebied belangrijk kan zijn met assists en goals. Daar ga ik in ieder geval niets minder dan alles voor geven”, aldus Manu, die eerder speler was bij onder meer Feyenoord, Excelsior en Cambuur.