Ajax-spits Dolberg, een koele kikker: "Ik ga niet snel in discussie"

"Ik ga niet snel in discussie, maar als ik iets wil zeggen, doe ik dat. Als iemand kritiek heeft, denk ik daarover na en probeer ik te doen wat ik moet doen. Ik weet zelf het beste wat goed voor mij is. Het hangt er ook vanaf wie wat zegt. Naar mijn teamgenoten en trainers luister ik. Ik weet wanneer ik moet luisteren en wanneer ik het moet laten begaan", zegt Dolberg tegen de NOS.



De spits zat in de jeugd tussen mondige jongens. “Natuurlijk was het een beetje moeilijk in het begin. In de A1 viel het de trainers en spelers ook op dat ik niet veel zeg. Dat zeiden ze dan ook tegen me. Ze hadden gelijk. Ik haalde mijn schouders op. Nu accepteren ze me. Ze respecteren wie ik ben en weten dat ik niet schreeuw. Ik voel me goed."



Dolberg ziet talentvolle spelers rondlopen bij de nummer twee van de Eredivisie. “Tijdens mijn stage zag ik al dat Ajax talentvolle spelers had en ik had ook al wat gelezen op internet. Pas binnen de club, toen ik dagelijks met ze ging trainen, zag ik pas echt hoe goed ze zijn. Het niveau is hoog.”