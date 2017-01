Wijnaldum geniet bij Liverpool: "De sfeer op Anfield went nooit"

"Een typische Wijnaldum-goal: komen en binnenkoppen", zegt de middenvelder na afloop tegen Ziggo Sport. "Toen de bal voor het doel kwam, wist ik al dat ik hem niet in een hoek moest koppen maar gewoon op doel. Het is altijd mooi om te scoren, dat gevoel went nooit. Maar in een topper tegen Manchester City... Dat is natuurlijk helemaal mooi. De sfeer op Anfield went ook nooit, dat klopt. Ik krijg iedere keer kippenvel als ik het veld op kom. Ook als ik naar mijn teamgenoten kijk, de spelers met wie ik speel... Het zijn gewoon hele goede spelers. Ik geniet er van."



Jürgen Klopp is een belangrijk persoon voor Wijnaldum. "Hij heeft een groot aandeel in dit succes. Hij wil ons op een bepaalde manier laten spelen, hij geeft ons ook veel vertrouwen. Daardoor voetbal je als speler ook veel lekkerder. Als je als speler je kwaliteiten gebruikt in een wedstrijd waarin dat niet moet, zullen de meeste trainers schreeuwen. Dat is bij Klopp niet zo, hij moedigt je juist aan. Hij wordt boos als je je kwaliteiten niet gebruikt."