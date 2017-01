Van Basten geen trainer: "Begrijp er geen reet van"

"Ik vond hem echt goed en begrijp er geen reet van dat hij geen hoofdtrainer meer is of wil zijn", zegt Van der Vaart tegen FOX Sports.



"Ik heb hele goede ervaringen met hem. Hij zag het in mij zitten, dus het kan daardoor ook wel een beetje komen. Want dan vind je hem automatisch een goede trainer, zo werkt het in het voetbal. Maar ik maakte met hem alleen maar positieve dingen mee", besluit de middenvelder.