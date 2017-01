'NAC Breda akkoord met Vreven over contract voor half jaar'

NAC Breda heeft een akkoord bereikt met Stijn Vreven. Dit weet het Belgische De Standaard zondag te melden. De oud-verdediger is de opvolger van Marinus Dijkhuizen, die vlak voor de kerstdagen uit zijn functie werd ontheven.

Vreven tekent in Breda een contract tot het einde van het seizoen, met de optie op een langer verblijf in Noord-Brabant. De oud-speler van FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag werd in oktober ontslagen door Waasland-Beveren en zat sindsdien zonder club.