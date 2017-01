Grote druk bij Go Ahead-aanwinst: "Ga daar onbevangen mee om"

Elvis Manu wil zijn voetballoopbaan een nieuwe boost geven bij Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd bekend dat de aanvaller van Championship-club Brighton & Hove Albion het seizoen afmaakt in de Adelaarshorst. De spits weet wat van hem verwacht wordt.

"Ik zou mezelf niet als de verlosser willen bestempelen, maar ik ben natuurlijk gehaald om doelpunten te maken. Dat verlang ik ook van mezelf", aldus Manu tegen het Algemeen Dagblad. "Ik weet dat er druk op je ligt wanneer je wordt gehaald bij een ploeg die onderaan staat, maar daar ga ik onbevangen mee om."



Manu wil Go Ahead in de Eredivisie houden. "Als we ons handhaven en ik daar mijn steentje aan heb bijgedragen, is het halfjaar geslaagd. Verder dan dat kijk ik voorlopig niet."